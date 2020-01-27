Тулячка стала жертвой изобретательных телефонных мошенников

В Тульской области продолжают фиксироваться случаи мошенничества – неизвестные звонят гражданам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег. За прошедшие выходные у шести жителей региона мошенники похитили почти 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции обращают внимание граждан на новый вид мошенничества.

В полицию с заявлением обратилась жительница Привокзального района, которая собиралась сдать квартиру через сайт бесплатных объявлений. С ней связался мужчина – он рассказал, что хочет арендовать жилплощадь официально, а деньги собирается перевести с банковского счёта и для этого ему нужно знать, какие банковские карты есть у арендодательницы.

Женщина рассказала, что у неё открыты две карты в одном банке – дебетовая и кредитная. Затем «клиент» сообщил, что идет в банк, чтобы узнать, как правильно сделать перевод, а сама она должна подойти к банкомату, чтобы убедиться в том, что деньги зачислены на счёт.

Через некоторое время злоумышленник перезвонил женщине и передал телефон сообщнику, который, выдавая себя за сотрудника банка, выяснил у жертвы всю информацию о картах, сообщив, что перевод возможен только на дебетовую карту, так как кредитная обслуживается другой системой платежей.

Через несколько минут на дебетовую карту потерпевшей злоумышленники перевели деньги с ее же кредитной карты. Женщина, увидев сообщение о зачислении средств, не сообразила, что на счёт «упали» её же деньги, списанные с кредитной карты.

Затем мошенники заявили, что платеж не отображается в системе и убедили потерпевшую перевести деньги на номер мобильного телефона. В результате женщина лишилась 99 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД России по Тульской области в очередной раз просят жителей региона быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций, переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.