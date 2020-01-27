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За выходные 47 жителей Тульской области попались пьяными за рулём

За выходные 47 жителей Тульской области попались пьяными за рулём

Четверым из них после рецидива грозит уголовная ответственность.

С 24 по 26 января сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области привлекли к ответственности за нетрезвое вождение 47 водителей. 19 из них отказались от медосвидетельствования, а четверо ранее уже задерживались за пьяную езду.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет.

При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, рецидивист может отправиться на принудительные или обязательные работы, либо лишиться свободы на срок до двух лет.

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вчера, в 22:39 +2
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