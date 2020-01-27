Где в Туле отключат свет 28 января
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Поленова, 35,
- ул. Лобачевского, 2-62, 2-а-д, 62-а, 62-в, 80,
- ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,
- ул. Макаренко, 12-а, 10-б,
- ул. Баженова, 2,
- ул. Марата, 190,
- ул. Кирова, 172, 176, 170, 174, 178,
- ул. Московская, 1-11 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
- ул. Тульская, 20, 22,
- ул. Чехова, 18-24 (чётн.), 21-25 (нечётн.),
- ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.),
- ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
- ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),
- ул. Чехова, 29, 31, 33,
- ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
- ул. Болдина, 58,
- пер. Танковый, 1-12,
- пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
- ул. Щорса, 1,
- пер. Циолковского, 22,
- ул. Шевченко, 26,
- ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 7,
- пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 24-30, 28-а,
- 16-й пр-д, 1-18,
- 17-й пр-д, 1-18,
- 18-й пр-д, 3-17 (нечётн.), 2, 2-а,
- ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 96, 92-а,
- ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
- Мясново: ул. Чмутова, 156-а, 158-б, 160, 130-156 (чётн.),
- ул. Моторная, 48-64 (чётн.),
- 2-й пр-д, 2,
- 4-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 1-а-е, 13-б, 2-а-е, 20-а, 12-а, 2-20 (чётн.),
- ул. Кабакова, 35, 36, 32-в, 32-б,
- п. Горелки: ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 122-148 (чётн.), 51-65 (нечётн.),
- 1-й Горельский пр-д,
- 4-й Горельский пр-д,
- ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7.
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