Где в Туле отключат свет 28 января

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Поленова, 35,

ул. Лобачевского, 2-62, 2-а-д, 62-а, 62-в, 80,

ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,

ул. Макаренко, 12-а, 10-б,

ул. Баженова, 2,

ул. Марата, 190,

ул. Кирова, 172, 176, 170, 174, 178,

ул. Московская, 1-11 (нечётн.), 4-28 (чётн.),

ул. Тульская, 20, 22,

ул. Чехова, 18-24 (чётн.), 21-25 (нечётн.),

ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.),

ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),

ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),

ул. Чехова, 29, 31, 33,

ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,

ул. Болдина, 58,

пер. Танковый, 1-12,

пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),

пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),

ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),

ул. Щорса, 1,

пер. Циолковского, 22,

ул. Шевченко, 26,

ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 7,

пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 24-30, 28-а,

16-й пр-д, 1-18,

17-й пр-д, 1-18,

18-й пр-д, 3-17 (нечётн.), 2, 2-а,

ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 96, 92-а,

ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),

Мясново: ул. Чмутова, 156-а, 158-б, 160, 130-156 (чётн.),

ул. Моторная, 48-64 (чётн.),

2-й пр-д, 2,

4-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 1-а-е, 13-б, 2-а-е, 20-а, 12-а, 2-20 (чётн.),

ул. Кабакова, 35, 36, 32-в, 32-б,

п. Горелки: ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.),

ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 122-148 (чётн.), 51-65 (нечётн.),

1-й Горельский пр-д,

4-й Горельский пр-д,

ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),

2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),

3-й Горельский пр-д, 1-10,

5-й Горельский пр-д, 6, 7.