В центре Тулы 29 января ограничат движение транспорта

В среду, 29 января, временно будет ограничено движение на ул. Жаворонкова. Как сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству, это связано с проведением расширенного заседания коллегии МВД России.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия по ул. Жаворонкова, на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, с 0.00 до 18.00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 8.00 до 18.00 – ограничено движение транспортных средств.