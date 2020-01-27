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В центре Тулы 29 января ограничат движение транспорта

В центре Тулы 29 января ограничат движение транспорта

Это связано с проведением расширенного заседания коллегии МВД России.

В среду, 29 января, временно будет ограничено движение на ул. Жаворонкова. Как сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству, это связано с проведением расширенного заседания коллегии МВД России.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия по ул. Жаворонкова, на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, с 0.00 до 18.00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 8.00 до 18.00 – ограничено движение транспортных средств.

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Место
Тулаулица Жаворонкова

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