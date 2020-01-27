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В ДТП на М-4 «Дон» под Тулой погиб водитель Chevrolet Niva
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В ДТП на М-4 «Дон» под Тулой погиб водитель Chevrolet Niva

Внедорожник врезался в грузовик.

Вечером 27 января на 246-м км автодороги М-4 «Дон» (альтеративный участок) столкнулись грузовик DAF и внедорожник Chevrolet Niva. По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии в Богородицком районе поступило на телефон «Единой службы спасения-112» в 21.05.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, в результате ДТП погиб водитель Chevrolet Niva.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:09 +2
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Место
Богородицкий районТульская область

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