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Жителей Тульской области удивила гроза в январе

Жителей Тульской области удивила гроза в январе

Такое природное явление неожиданно пришло в регион вместе с метелью.

Жители Ефремова, Новомосковска, а также Воловского района рассказали в соцсетях о грозе, которая прошла накануне — 25 января. Местные жители очень удивились такому природному явлению и даже не сразу поверили в это.

Некоторые сообщают, что вместе с грозой был слышен и гром.


Гроза в Ефремове.

По сообщениям синоптиков, в результате прохождения холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, зимняя гроза прошла в нескольких регионах ЦФО.

Согласно климатическим наблюдениям, такое редкое явление в ЦФО бывает не чаще 1 раза в 5−10 лет. Синоптики отмечают, что ни одна из метеостанций грозы не отметила, однако в сети появились видеоматериалы очевидцев о разрядах молний на фоне снегопада и метели.

К слову, на предстоящей неделе снова кое-где в средней полосе России вероятны грозы. Это может произойти во второй половине четверга и в пятницу (30−31 января) — в самые холодные по климату дни года.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:38 +1
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