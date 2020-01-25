новости
новости
Регистрация
МЧС предупреждает туляков об усилении ветра

МЧС предупреждает туляков об усилении ветра

Порывы могут достигать 17м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером и первую половину ночи 26 января на территории Тульской области  ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 12-17 м/с, на дорогах местами гололедица. 
 
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
 
1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
 
2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
 
3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).
 
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!
 
Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
 
Прежде чем выехать на личном автомобиле - необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.
 
Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
 
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
усиление ветра
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле Mercedes повалил фонарный столб
В Туле Mercedes повалил фонарный столб
В Тульской области смертельных ДТП стало меньше, а мест аварий больше
В Тульской области смертельных ДТП стало меньше, а мест аварий больше
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.