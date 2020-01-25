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В Тульской области смертельных ДТП стало меньше, а мест аварий больше

В Тульской области смертельных ДТП стало меньше, а мест аварий больше

Для снижения аварийности решено осветить все пешеходные переходы в Туле и за ее пределами, а также оперативно восстановить стёртую разметку.

24 января заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе. Участники заседания подвели итоги работы за прошедший год, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сергей Егоров отметил, что в 2019 году регион достиг целевого показателя по снижению смертности в ДТП, выполнив его на 103%. Произошло сокращение аварийности по количеству происшествий, числу погибших и пострадавших.

Однако по итогам минувшего года стало больше мест концентрации ДТП, а в январе этого года увеличилось число погибших в авариях.

По словам заместителя главы региона, чтобы избежать происшествий, необходимо: 

  • ужесточить контроль за безопасностью пассажирских перевозок со стороны сотрудников ГИБДД и Ространснадзора, особенно на коммерческом транспорте;
  • осветить все пешеходные переходы – как в черте города, так и за его пределами, и оперативно восстановить стёртую разметку;
  • информировать водителей об участках повышенной аварийности;
  • провести ревизию учреждений, принимающих участие в обучении водителей, и обеспечить контроль со стороны Минобразования и УГИБДД за работой преподавателей и оснащением автошкол.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

«Водители должны соблюдать правила. Этому будет способствовать повсеместное размещение видеокамер, расширение возможности систем автоматической фотовидеофиксации правонарушений. В обязательном порядке камеры должны быть расположены в местах концентрации ДТП. На данный момент – это наиболее эффективная дисциплинарная мера для водителей и пешеходов», – сказал Сергей Егоров.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Олег Матыцин доложил, что в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в этом году проведено более 2,5 тыс. профилактических пропагандистских мероприятий, около 4,5 тыс. занятий, бесед, инструктажей в образовательных учреждениях и в местах массового скопления людей. Изготовлено более 3 тыс. светоотражающих мешков для сменной обуви для школьников, наклеек и нарукавных повязок. 

В Центре дополнительного образования детей работает региональный проект «Автоград 71», по которому правилам дружного движения обучили почти 300 детей из 8 муниципалитетов. Мобильный автогородок «Лаборатория безопасности» более 50 раз выезжал в городские и загородные летние оздоровительные лагеря. 

Начальник УГИБДД УМВД по Тульской области Вячеслав Лопатников отметил, что уже на следующей неделе стартуют рейды по контролю общественного транспорта.  

Участники утвердили предложения по дополнительным мерам. В частности, будет разработан комплексный план по снижению ДТП с участием пассажирского транспорта. Также на основе анализа мест концентрации аварий будет увеличено число камер фотовидеофиксации.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:14 +2
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Сергей Егоров
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