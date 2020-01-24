В 2020 году в Туле построят дублер проспекта Ленина

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле появится ещё один дублер проспекта Ленина. По словам заместителя начальника управления городской администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Борисова, существующий дублер не имеет прямого сообщения с ул. Рязанской – дорога обрывается на ул. Вознесенского, и в часы пик автомобили вынуждены вливаться в поток основного движения, создавая дополнительные проблемы.

Кроме того, отсутствует и прямой выезд с ул. Генерала Маргелова на дублер проспекта Ленина. Наличие выезда смогло бы разгрузить поток автомобилей, едущих по улице Маргелова и дать возможность водителям заранее уйти на дублёр, не создавая лишних пробок.

Строительство нового дублера на участке от ул. Вознесенского до ул. Рязанской подразумевает дорогу шириной 6,5 метров с примыканием к парковке у дома № 127-А по проспекту Ленина. Также будет обустроен тротуар с переходом через дублёр ул. Рязанской в месте пересечения дорог. На дублёре от ул. Генерала Маргелова до дома № 145 по проспекту Ленина будет сделан переезд через трамвайные пути и тротуар.

Проект строительства уже разработан ООО «Рязань-Проект» и проходит государственную экспертизу. После завершения всех подготовительных мероприятий администрация проведёт аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. Они должны завершиться в ноябре текущего года.