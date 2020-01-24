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Туляк заметил на ул. Ложевой гружённый хлебом автоприцеп
Фото: instagram.com/p/B7soFXeIuEw/

Туляк заметил на ул. Ложевой гружённый хлебом автоприцеп

Буханки в целлофановых пакетах были свалены кучей в кузове.

Пользователь Instagram Саня Обломов опубликовал в своём аккаунте фотографии, снятые на ул. Ложевой. На них запечатлен автомобиль (предположительно, «Нива») с прицепом, доверху загруженным хлебом.

Буханки и батоны в целлофановой упаковке свалены кучей в кузов прицепа – о соблюдении хотя бы минимального набора санитарных норм владелец груза, судя по всему, не позаботился.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:37 +4
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Место
Тулаулица Ложевая

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