Фото: instagram.com/p/B7soFXeIuEw/
Туляк заметил на ул. Ложевой гружённый хлебом автоприцеп
Буханки в целлофановых пакетах были свалены кучей в кузове.
Пользователь Instagram Саня Обломов опубликовал в своём аккаунте фотографии, снятые на ул. Ложевой. На них запечатлен автомобиль (предположительно, «Нива») с прицепом, доверху загруженным хлебом.
Буханки и батоны в целлофановой упаковке свалены кучей в кузов прицепа – о соблюдении хотя бы минимального набора санитарных норм владелец груза, судя по всему, не позаботился.
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