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Пьяная тулячка во время ссоры зарезала знакомого

Пьяная тулячка во время ссоры зарезала знакомого

Трагедия произошла в одном из домов на ул. Фрунзе.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы областного центра. Женщина обвиняется в убийстве.

Пресс-служба ведомства уточняет, что 9 ноября прошлого года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на ул. Фрунзе поссорилась со своим знакомым.

Во время конфликта она дважды ударила мужчину ножом в грудь. От полученных ран он скончался на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:47 +1
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