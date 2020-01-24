Пьяная тулячка во время ссоры зарезала знакомого

Трагедия произошла в одном из домов на ул. Фрунзе.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы областного центра. Женщина обвиняется в убийстве.

Пресс-служба ведомства уточняет, что 9 ноября прошлого года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на ул. Фрунзе поссорилась со своим знакомым.

Во время конфликта она дважды ударила мужчину ножом в грудь. От полученных ран он скончался на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.