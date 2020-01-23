Тульская таможня в 2019 году выявила более 140 000 контрафактных товаров

Об итогах работы и планах службы в Тульской области рассказал начальник ведомства Максим Великанов.

Цифры и факты

В таможенных постах в Тульской области было выпущено 70 789 деклараций на товары. Причем чаще всего продукцию ввозили, и только 26,6% деклараций было оформлено на ввоз.

Грузооборот товаров составил 5,95 миллионов тонн, и это на 1,2% больше, чем в прошлом году.

Основные категории товаров импорта:

39% — продукция химической промышленности, каучук;

34,6% — машиностроительная продукция;

7,2% — текстиль и обувь;

7,2% — металлы и изделия из них;

3,4% — продовольственные товары и сырье для их производства.

Основные экспортные категории:

34% — продукция химической промышленности, каучук;

22% — металлы и изделия для них;

8,7% — машиностроительная продукция;

3,4% — продовольственные товары и сырье для их производства.

Всего в 2020 году таможня перечислила в доходную часть бюджета 20,7 миллиардов рублей. Эта сумма на 19,18% больше, чем в прошлом году.

Тульская таможня станет фактической

С 5 февраля Тульская таможня станет таможней фактического контроля. Два главных режима — экспорт и импорт — будут оформляться в центре электронного декларирования, который создан в Москве.

В течение 2020 года в московском центре начнут декларироваться товары со всего ЦФО.

В Тульской таможне по-прежнему будет оформляться продукцию оборонно-промышленного комплекса, таможенный режим переработки и временного ввоза, а также продукция из особой экономической зоны Узловая.

При этом Тульская таможня для всех категорий продукции по-прежнему будет осуществлять операции, которые требуют непосредственного контакта с товаром, транспортными средствами или работы с документами на бумажных носителях.

Про контрафакт

В 2019 году Тульская таможня провела 18 проверок, по результатом которых нарушителям было доначислено 76 миллионов рублей таможенных платежей, пеней и наложенных штрафов.

Проверка проходила и на внутреннем рынке. Было изъято 154 упаковки немаркированных табачных изделий, 38 упаковок содержащего запрещенные вещества спортивного питания, санкционные сыры, а также меховые изделия без маркировки.

Всего выявлено более 143 000 единиц продукции, обладающей признаками контрафактности.