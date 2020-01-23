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Где в Туле отключат электроэнергию 24 января

Где в Туле отключат электроэнергию 24 января

Публикуем список адресов.

24 января специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • пер. Котовского, 1−13 (нечётн.), 2−18 (чётн.), 6-а;
  • ул. Агеева, 27−33, 27-а-33-а, 33-в;
  • ул. О. Кошевого, 1, 1-а-д, 2-б-г, 9−16;
  • ул. Водоохранная, 29−34;
  • пер. Водоохранный, 3-а, 1−13 (нечётн.), 4−12 (чётн.);
  • ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б;
  • ул. Циолковского, 55−63 (нечётн.), 24−40 (чётн.);
  • ул. Шевченко, 52-в, 52−58 (чётн.), 25−41 (нечётн.);
  • ул. Котовского, 1−8, 12, 13;
  • пер. Врубовой, 41-а, 42, 44, 46;
  • ул. Лазо, 1−12;
  • ул. Станиславского, 69, 71;
  • ул. Металлургов, 44-а, 46-а, 50;
  • пр-д Вильямса, 10−24 (чётн.), 9−25 (нечётн.);
  • ул. Мусоргского, 14-а, 13, 11, 17, 19, 14-б, 14-в;
  • ул. Докучаева, 13, 16;
  • ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 8, 7;
  • ул. Комбайновая, 1−10;
  • ул. Мира, 18−26 (чётн.);
  • пер. Гусеничный, 3−22;
  • Мясново: 12-й пр-зд, 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6; 6-й Полюсный пр-зд, 18−40 (чётн.), 25-а, 20-б, 27; 7-й Полюсный пр-зд, 20−36 (чётн.), 25−45 (нечётн.); 8-й Полюсный пр-зд, 1−8; 9-й Полюсный пр-зд, 1−13; 10-й Полюсный пр-зд, 14−34 (чётн.), 7−17 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-г-м, 2-е, 23;
  • п. Косая Гора: ул. Лесная, 1; ул. М. Горького, 31, 33, 35, 64, 66, 29-а.
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 21:30 0
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