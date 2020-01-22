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Новый вирус из Китая: в Тульской области проводятся противоэпидемические мероприятия
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Новый вирус из Китая: в Тульской области проводятся противоэпидемические мероприятия

Но только для профилактики. По словам главы регионального Роспотребнадзора, в Тульской области случаев заражения этим вирусом не зарегистрировано.

22 января Алексей Дюмин провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе. Участники совещания в том числе обсудили вопрос возможного распространения нового вируса, который с конца декабря 2019 года вызывает массовые заболевания в Китайской Народной Республике.

Алексей Дюмин отметил, что КНР — инвестиционный партнер Тульской области. В регионе есть ряд предприятий, в которых работают граждане КНР. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что в Тульской области случаев заражения этим вирусом не зарегистрировано.

Для профилактики в регионе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Организована профилактическая работа совместно с минздравом Тульской области.

Глава региона поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину совместно с комитетом по развитию туризма усилить работу с турагентствами по информированию жителей региона, выезжающих в страны, где зафиксированы случаи заболевания, о способах профилактики.

Губернатор обратил внимание участников совещания, что работа по недопущению данного вида заболеваний должна быть комплексной и поручил Валерию Шерину организовать взаимодействие прокуратуры Тульской области, Роспотребнадзора, минздрава, минтруда, миграционной службы для мониторинга и контроля за эпидемиологической ситуацией в регионе.

Напомним, распространяющийся на территории Китая новый коронавирус сочли биологической угрозой для населения России. Представители ВОЗ в России сообщили, что видят в новом вирусе угрозу, потенциально сравнимую со свиным гриппом, лихорадкой Эбола и полиомиелитом. От смертельного коронавируса умерли несколько жителей КНР. Вирус передается от человека к человеку.

Говорили на совещании и о сезонном подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области. Александр Ломовцев доложил, что на данный момент роста числа заболевших нет. Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, учреждения здравоохранения готовы к приему пациентов на случай подъема заболеваемости. Они обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и медицинским оборудованием.

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