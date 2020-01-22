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К 500-летию Тульского кремля выпустили уникальную марку

К 500-летию Тульского кремля выпустили уникальную марку

На марке изображены башня Одоевских ворот кремля, Успенский собор, музей оружия и музей «Тульские самовары».

В почтовое обращение марка вышла 21 января. А 22 января в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялась церемония гашения марки.

Участие в ней приняли Ольга Гремякова, заместитель председателя правительства Тульской области, Эдита Исаакян, заместитель директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ, Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области, Сергей Сергиевский, управляющий Тульским филиалом АО «Почта России».

Они оставили памятные подписи на конвертах с маркой. а затем на нем поставили оттиск специальным почтовым штемпелем.

– Сегодня мы присутствуем на уникальном, исторически важном событии для Тульской области – гашении почтовой марки, выпущенной к 500-летию Тульского кремля – жемчужины Тульской области. Инициатива проведения праздника принадлежит губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, она была поддержана Президентом РФ. С тех пор идет методичная работа по подготовке к основным празднованиям, которые состоятся в 2020 году.

- Юбилей Тульского кремля и тема Большой Засечной черты популяризируются на федеральных каналах. На марках обычно изображается самое ценное для людей – то, что имеет важное историческое и общественное значение. У туляков вызывает чувство гордости, что наш Тульский кремль будет увековечен на почтовой марке. Это большое событие и для филателистов. Мы обратились к руководству АО «Почта России» и предложили им также выпустить конверт с изображением кремля. Спасибо им за это. Все жители Тульской области и гости региона смогут из центра праздничных мероприятий – Тульского кремля – отправить себе домой весточку с изображением нашей жемчужины.

Первый экземпляр почтовой марки был торжественно передан на хранение в Тульское музейное объединение.

– Это событие значимо не только для тульской земли, но и для всей страны, – отметил Сергей Сергиевский. – Тульский кремль является одним из старейших каменных сооружений военного назначения нашей Родины.

Ввиду ограниченного тиража и уникальности марки в Туле приобрести её можно только в центральном почтовом отделении города по адресу: пр. Ленина, 33.

Почтовый блок размером 102×71 мм, изданный тиражом 25 тысяч экземпляров, поступил в продажу в отделения «Почты России» по всей стране. Номинал составил 120 рублей. Дополнительно к выпуску почтового блока изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения.

Отметим, что номинал данного блока позволяет осуществлять пересылку простой и заказной почтовой корреспонденции по России и простой международной корреспонденции в соответствии с утвержденными тарифами АО «Почта России».

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:40 +3
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ТулаМузейно-выставочный комплекс Тульского кремля

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