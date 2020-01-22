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Москвичка продала тулячке фейковую лошадь
Фото с сайта pixabay.com.

Москвичка продала тулячке фейковую лошадь

Цена такой лошади же оказалась весьма реальной – 136 тысяч рублей. И случай торговли несуществующими лошадками в Туле далеко не первый.

И.о. заместителя прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Москвы, обвиняемой в мошенничестве.

Женщина создала в ВКонтакте страницу и разместила на ней объявление о продаже лошади элитной породы. В конце октября прошлого года нашелся покупатель — женщина из Тулы. В ходе переписки они договорились о цене и условиях покупки. Тулячка перевела владелице лошади на банковскую карту 136 тыс. рублей, после чего москвичка перестала выходить на связь.

Как оказалось, не только страница в соцсети оказалась фейковой, но такой же был и товар: никакой лошади у москвички не было.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пролетарский районный суд Тулы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

 

Но москвичке далеко до своей «коллеги» по мошенничеству из Тулы. Та тоже торговала лошадьми через соцсети и успела наторговать аж на 10 эпизодов. Тульская аферистка для придания большей реалистичности своему выдуманному бизнесу посещала конные клубы и фотографировала лошадей. Эти фото она размещала в интернете и заявляла о продаже животных.

Сама же женщина представлялась сотрудницей ипподрома, а поскольку она в реальной жизни увлекалась скачками, то знала специальную терминологию и могла проконсультировать обращающихся к ней по поводу корма и по другим темам. Собственно поэтому подозрений у потенциальных клиентов не возникало. Но после перевода на ее карту денег, мошенница переставала выходить на связь с покупателями.

Женщину задержали полицейские в конце декабря. Подробнее об этом здесь.
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:45 +4
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