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В Тульской детской областной больнице открылся травмпункт

В Тульской детской областной больнице открылся травмпункт

Он будет работать ежедневно, с 8.00 до 20.00. Ночью пациентов будут принимать в профильном отделении.

В новом корпусе Тульской детской областной клинической больницы на ул. Бондаренко, д. 39, начал работать травматологический пункт. Там оборудованы кабинет приема травматолога, две перевязочные и малая операционная с возможностью проведения противошоковых мероприятий.

– Травмпункт работает по привычному для жителей города графику –  ежедневно с 8.00 до 20.00, – рассказал главврач больницы Дмитрий Харитонов. – Ночью приём пациентов будет проходить в травматологическом отделении. Теперь в городе работают два детских травмпункта. Мы рассчитываем, что основной поток пациентов будет сориентирован к нам – здесь рядом профильное отделение и вся необходимая диагностическая база.

Детский травмпункт в городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина продолжает работу – информация о его закрытии не соответствует действительности.

По будням, с 8:00 до 14:30 пациентов принимают в кабинете № 10. В будни, с 14.30 до 8.00 и по выходным в круглосуточном режиме приём ведётся в кабинете № 7.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 +3
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