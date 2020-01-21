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Юные тулячки заняли первое место в турнире по мини-футболу
Фотографии предоставлены участниками соревнований

Юные тулячки заняли первое место в турнире по мини-футболу

Соревнования состоялись в подмосковном Сергиевом Посаде.

В турнире приняли участие женские команды из Тулы, Красногорска, Солнечногорска, Вологды, Твери и Сергиева Посада. Оружейную столицу представляла команда «ЖФК Тула».

По итогам двух дней юные тульские спортсменки заняли почетное первое место. В ближайшее время «ЖФК Тула» планирует выступить на всероссийских соревнованиях – первенстве России по мини-футболу среди женских команд.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:11 0
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