Юные тулячки заняли первое место в турнире по мини-футболу

Фотографии предоставлены участниками соревнований

В турнире приняли участие женские команды из Тулы, Красногорска, Солнечногорска, Вологды, Твери и Сергиева Посада. Оружейную столицу представляла команда «ЖФК Тула».

По итогам двух дней юные тульские спортсменки заняли почетное первое место. В ближайшее время «ЖФК Тула» планирует выступить на всероссийских соревнованиях – первенстве России по мини-футболу среди женских команд.