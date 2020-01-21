Стал известен новый состав правительства России

У председателя правительства Михаила Мишустина будет девять заместителей вместо десяти. Пост первого вице-премьера занял Андрей Белоусов. Должности вице-премьеров в кабмине займут Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Свои посты в новом составе правительства сохранят министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Дмитрия Патрушев и руководитель МЧС Евгений Зиничев.

Вместо Владимира Мединского министром культуры назначена его экс-заместитель Ольга Любимова. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко возглавил министерство здравоохранения. Пост главы Минкомсвязи займёт Максут Шадаев.

Главой Минспорта назначен Олег Матыцин, министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков, а министром просвещения – Сергей Кравцов. Минтруд возглавил Михаил Котяков.