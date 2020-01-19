Футболисты «Арсенала» на Крещение окунулись в Турции

Сейчас тульские футболисты находятся на предыгровых сборах.

О том, как футболисты «Арсенала» соблюдают православные традиции, рассказали в соцсетях клуба.

Футболисты уже неделю находятся в турецком Белеке на сборах, где готовится к продолжению Чемпионата России по футболу.

В ночь на 19 января в Турции они совершили крещенское омовение.

О том, как окунались в крещенскую ночь туляки, смотрите здесь.