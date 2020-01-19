Футболисты «Арсенала» на Крещение окунулись в Турции
Сейчас тульские футболисты находятся на предыгровых сборах.
О том, как футболисты «Арсенала» соблюдают православные традиции, рассказали в соцсетях клуба.
Футболисты уже неделю находятся в турецком Белеке на сборах, где готовится к продолжению Чемпионата России по футболу.
В ночь на 19 января в Турции они совершили крещенское омовение.
О том, как окунались в крещенскую ночь туляки, смотрите здесь.
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