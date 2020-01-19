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Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь: фоторепортаж

Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь: фоторепортаж

В ночь на 19 января 2020 года к берегу среднего пруда Белоусовского парка пришли сотни туляков.

Погода в этом году подкачала: никаких Крещенских морозов. Например, ровно 10 лет назад, в 2010 году, в Туле на Крещение было минус 21.

Нынешней же зимой купания на открытой воде долго были под вопросом. Но все же в Туле они состоялись под присмотром МЧС — в «лягушатнике» (детская зона купаний).

Людей пришло много. По традиции, окунались от мала до велика. Воду освятили служители церкви, а выбраться из пруда и согреться верующим помогали сотрудники МЧС.

 

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Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 46
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Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 54
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 55
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 56
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 57
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 58
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 59
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 60
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 61
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 62
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 63
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 64
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 65
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 66
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 67
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 68
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 69
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 70
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Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 77
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 78
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 79
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Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 81
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 82
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 83
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 84
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 85
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 86
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 87
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 88
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 89
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 90
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 91
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 92
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 93
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 94
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 95
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 96
Крещение-2020 фоторепортаж, Фото: 97
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:53 +1
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