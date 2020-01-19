Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь: фоторепортаж

В ночь на 19 января 2020 года к берегу среднего пруда Белоусовского парка пришли сотни туляков.

Погода в этом году подкачала: никаких Крещенских морозов. Например, ровно 10 лет назад, в 2010 году, в Туле на Крещение было минус 21.

Нынешней же зимой купания на открытой воде долго были под вопросом. Но все же в Туле они состоялись под присмотром МЧС — в «лягушатнике» (детская зона купаний).

Людей пришло много. По традиции, окунались от мала до велика. Воду освятили служители церкви, а выбраться из пруда и согреться верующим помогали сотрудники МЧС.