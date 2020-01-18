В Тульском маммологическом центре прошел день открытых дверей

Если поздние стадии этого недуга поддаются лечению с большим трудом, то первая и вторая в большинстве случаев завершатся полным излечением.

Выявить на ранних стадия рак поможет своевременное обследование. Именно поэтому маммологический центр Тульской областной клинической больницы проводит дни открытых дверей — чтобы дать возможность быстро и бесплатно пройти обследование как можно большему количеству женщин. Мероприятие состоялось, сегодня, 18 января.

Посещать маммолога должна каждая женщина независимо от возраста- злокачественные образования, к сожалению, выявляются и у молодых представительниц прекрасного пола.

Для каждого возраста в маммологическом центре свое обследование: УЗИ делают женщинам до 39 лет, а всем остальным — маммографию.

Зав. отделением лучевой диагностики Клинико-диагностического центра ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» Галина Цкипури:

Галина Цкипури - В конце декабря 2019 года центр получил еще один маммограф — цифровую маммографическую систему Fujifilm Amulet Innovality. Это высокотехнологичное оборудование для быстрого проведения исследований с низкой лучевой нагрузкой. Аппарат позволяет получить изображение высокой четкости с размером пикселя 50 мкм, что является максимальным разрешением, которое могут иметь детекторы с прямым преобразованием сигнала. Также предусмотрен быстрый вывод картинки на экран, что делает процесс маммографического исследования более удобным.

Функция томосинтеза позволяет получить серию рентгеновских снимков, сделанных под разными углами. Это способствует более эффективному выявлению пораженных участков, чем при обычной маммографии. В этом случае изображения представляют собой набор срезов томосинтеза, в которых зона исследования всегда в фокусе.

Если обследование выявило злокачественное образование, то пациентка будет направлена на консультация в онкологический центр.

И.о. заместителя главного врача Тульской клиники-диагностической больницы Ольга Жук:

Ольга Жук - За 2019 год в онкологический центр на консультации пришли более 12 800 пациентов, из которых 11 000 обратились впервые. У 570 женщин был обнаружен злокачественный процесс, но у 82% была выявлена первая и вторая стадии заболевания, а значит они могут полностью излечиться от такого страшного недуга. Маммологический центр активно сотрудничает с другими медицинскими учреждениями и общественными организациями: психологом городской больницы № 13, Кризисным центром помощи женщинам и Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!». Специалисты помогают женщине не остаться один на один с бедой.

Руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Галина Захарова:

Галина Захарова - Мы помогаем женщинам, которым поставили диагноз «рак», принять его и начать лечение. При необходимости оказываем юридическую и психологическую помощь. Если женщина воспитывает малолетних детей и ей не с кем их оставить, чтобы сходить к врачу, мы можем помочь — у нас есть Центр временного пребывания для детей, где их можно оставить в комфортных условиях на время, пока мама находится в больнице.

Маммологический центр в Туле открылся в 2018 году, здесь ведут прием 4 врача онколога, три медицинских сестры, два врача функциональной диагностики, также есть два врача рентгенолого-маммолога.

Ольга Жук подчеркивает: не нужно бояться, а надо идти к специалистам:

- Ранняя стадия рака молочной железы — не приговор, а возможность излечения, — заключила она.