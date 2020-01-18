Пьяный оскорблял прохожих: Суд оштрафовал туляка на 500 рублей

Суд рассмотрел административное правонарушение в отношении туляка, который обвинялся по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения).

В суде установлено, что вечером 9 января 2020 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения возле дома № 10 по ул. Галкина.

- Он имел шаткую походку, неопрятный внешний вид, стойкий запах алкоголя из полости рта, оскорбительно приставал к гражданам, — сообщает суд.

Тем самым пьяный мужчина оскорбил «человеческое достоинство и общественную нравственность». В судебном заседании вину в совершении административного правонарушения он признал.

Постановлением мирового судьи мужчина признан виновным, ему назначен штраф в размере 500 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.