новости
новости
Регистрация
В Туле управляющие компании штрафуют за снег и наледь на дорогах во дворах
Фото из архива Myslo.

В Туле управляющие компании штрафуют за снег и наледь на дорогах во дворах

Штрафы составляют от 100 до 300 тысяч рублей.

В Туле сотрудники управления по административно-техническому надзору проводят рейды по контролю за соблюдением правил благоустройства.

18 января было обследовано 94 придомовых территории, 49 контейнерных площадок и 22 хозяйствующих субъекта.

В ходе проверки сотрудники УАТН выявили ряд нарушений. Так, по одному из адресов в Пролетарском округе выявлен строительный мусор около мусорокамер, а также снег и наледь на проезжей части. А в Заречье дворовая территория захламлена мусором.

Нарушителями по состоянию контейнерных площадок стали УК «Восход» и «21 век». Им будут будут направлены уведомления об устранении нарушений.

 

Администрация Тулы напоминает, что за нарушение ст. 8.11−1 Закона Тульской области об административных правонарушениях предусмотрен штраф для управляющих компаний в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:09 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
УАТНрейдснегштраф

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Татьяна Васильева и Игорь Скляр привезут в Тулу комедийный спектакль «Суп из канарейки»
Татьяна Васильева и Игорь Скляр привезут в Тулу комедийный спектакль «Суп из канарейки»
В Тульском маммологическом центре прошел день открытых дверей
В Тульском маммологическом центре прошел день открытых дверей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.