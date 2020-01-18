В Туле управляющие компании штрафуют за снег и наледь на дорогах во дворах

Фото из архива Myslo.

Штрафы составляют от 100 до 300 тысяч рублей.

В Туле сотрудники управления по административно-техническому надзору проводят рейды по контролю за соблюдением правил благоустройства.

18 января было обследовано 94 придомовых территории, 49 контейнерных площадок и 22 хозяйствующих субъекта.

В ходе проверки сотрудники УАТН выявили ряд нарушений. Так, по одному из адресов в Пролетарском округе выявлен строительный мусор около мусорокамер, а также снег и наледь на проезжей части. А в Заречье дворовая территория захламлена мусором.

Нарушителями по состоянию контейнерных площадок стали УК «Восход» и «21 век». Им будут будут направлены уведомления об устранении нарушений.

Администрация Тулы напоминает, что за нарушение ст. 8.11−1 Закона Тульской области об административных правонарушениях предусмотрен штраф для управляющих компаний в размере от 100 до 300 тыс. рублей.