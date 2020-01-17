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В Туле стартовал приём заявок на «Арт-Профи форум»

В Туле стартовал приём заявок на «Арт-Профи форум»

Цель проекта – повышение престижа рабочих профессий и специальностей.

Студенты вузов и организаций среднего профессионального образования смогут через призму творчества рассказать о своей будущей профессии. Тулякам предлагается принять участие в следующих номинациях:

  • творческий конкурс рекламы профессий,
  • конкурс песен о профессиях,
  • «Арт-Профи – мерч»,
  • «Арт-Профи – фильм»,
  • «Арт-Профи – ролик»,
  • «Арт-Профи – слоган»,
  • «Арт-Профи – плакат».

Учредители проекта: администрация Тулы и региональное министерство образования. «Арт-Профи форум» организован молодежным многопрофильным центром «Родина» и Российский союз молодежи.

Заявки принимаются до 15 февраля на почту: mmc-rodina@tularegion.org (с пометкой «Заявка на Арт-Профи форум») или по адресу: проспект Ленина, 20. Подробности по телефону: 31-19-94.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 0
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Тула

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