В Туле стартовал приём заявок на «Арт-Профи форум»
Цель проекта – повышение престижа рабочих профессий и специальностей.
Студенты вузов и организаций среднего профессионального образования смогут через призму творчества рассказать о своей будущей профессии. Тулякам предлагается принять участие в следующих номинациях:
- творческий конкурс рекламы профессий,
- конкурс песен о профессиях,
- «Арт-Профи – мерч»,
- «Арт-Профи – фильм»,
- «Арт-Профи – ролик»,
- «Арт-Профи – слоган»,
- «Арт-Профи – плакат».
Учредители проекта: администрация Тулы и региональное министерство образования. «Арт-Профи форум» организован молодежным многопрофильным центром «Родина» и Российский союз молодежи.
Заявки принимаются до 15 февраля на почту: mmc-rodina@tularegion.org (с пометкой «Заявка на Арт-Профи форум») или по адресу: проспект Ленина, 20. Подробности по телефону: 31-19-94.
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