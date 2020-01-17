В Туле стартовал приём заявок на «Арт-Профи форум»

Студенты вузов и организаций среднего профессионального образования смогут через призму творчества рассказать о своей будущей профессии. Тулякам предлагается принять участие в следующих номинациях:

творческий конкурс рекламы профессий,

конкурс песен о профессиях,

«Арт-Профи – мерч»,

«Арт-Профи – фильм»,

«Арт-Профи – ролик»,

«Арт-Профи – слоган»,

«Арт-Профи – плакат».

Учредители проекта: администрация Тулы и региональное министерство образования. «Арт-Профи форум» организован молодежным многопрофильным центром «Родина» и Российский союз молодежи.

Заявки принимаются до 15 февраля на почту: mmc-rodina@tularegion.org (с пометкой «Заявка на Арт-Профи форум») или по адресу: проспект Ленина, 20. Подробности по телефону: 31-19-94.