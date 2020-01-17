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Тульская пенсионерка доверилась мошеннику и лишилась полумиллиона рублей

Тульская пенсионерка доверилась мошеннику и лишилась полумиллиона рублей

Злоумышленник выдал себя за сотрудника банка и получил доступ к счёту женщины.

Тульские полицейские устанавливают личность мошенника, жертвой которого стала 72-летняя пенсионерка. Злоумышленник позвонил женщине и, представившись сотрудником банка, попросил сообщить реквизиты карты, чтобы избежать несанкционированного списания денег.

Тулячка предоставила мошеннику все данные, а позже обнаружила, что с её счёта исчезли 500 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Проводятся все мероприятия для установления деталей и обстоятельств случившегося.

Пресс-служба регионального УМВД напоминает: чтобы не стать жертвой преступления, никому не называйте реквизиты банковских карт. О том, какие опасности могут подстерегать клиентов у банкоматов, читайте здесь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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