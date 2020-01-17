Погода в Туле 18 января: туман, гололедица, до +2 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, местами туман с видимостью 200-500 м.

Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -4 до +1, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.