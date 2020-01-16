В тульском «Патриоте» работает технопарк «Сфера будущего»

Мечтаете побывать в компьютерной игре? Или почувствовать себя пилотом космического корабля? А может, вы новый Шумахер или лучший пилот истребителя во всей Вселенной? Хотите проверить?

Полностью погрузиться в виртуальную реальность вы можете в технопарке «Сфера будущего».

Вас ждут различные симуляторы, планетарий, роботы будущего, игровые зоны и многое другое!

Приходите в гости всей семьей в военно-патриотический парк «Патриот-Тула», павильон №2.

График работы: среда — воскресенье с 11.00 до 20.00.