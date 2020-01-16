Напился и сбил дочь: В Туле наградили авторов лучших социальных роликов

В УГИБДД Тульской области наградили участников ежегодного конкурса на лучший сюжет (сценарий) социального ролика по безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Конкурс проходил с 6 по 13 декабря 2019 года в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» для повышения правосознания и культуры участников дорожного движения и широкого привлечения внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения на территории региона.

Победителями конкурса стали Ольга Белых со сценарием «Дарите правильные подарки!»,

Никита Ильин — «Сделай правильный выбор»,

и отец с дочерью Александр и Дарья Громовы со сценарием «Наша судьба — в наших руках!». К слову, эта семья — хорошие знакомые «Слободы» и победители «Школодрома» в 2017 году.

- Каждая из работ призывает граждан заботиться о безопасности участников дорожного движения, формировать законопослушную манеру поведения на дороге, — сообщает УГИБДД по Тульской области.

Авторов лучших сценариев наградил начальник региональной Госавтоинспекции Вячеслав Лопатников.