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Напился и сбил дочь: В Туле наградили авторов лучших социальных роликов

Напился и сбил дочь: В Туле наградили авторов лучших социальных роликов

Рассказываем, кто стал победителем.

В УГИБДД Тульской области наградили участников ежегодного конкурса на лучший сюжет (сценарий) социального ролика по безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма.
 
Конкурс проходил с 6 по 13 декабря 2019 года в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» для повышения правосознания и культуры участников дорожного движения и широкого привлечения внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения на территории региона.
 
Победителями конкурса стали Ольга Белых со сценарием «Дарите правильные подарки!»,
 
 
Никита Ильин — «Сделай правильный выбор»,
 
 
и отец с дочерью Александр и Дарья Громовы со сценарием «Наша судьба — в наших руках!». К слову, эта семья — хорошие знакомые «Слободы» и победители «Школодрома» в 2017 году.
 
 
- Каждая из работ призывает граждан заботиться о безопасности участников дорожного движения, формировать законопослушную манеру поведения на дороге, — сообщает УГИБДД по Тульской области.
 
Авторов лучших сценариев наградил начальник региональной Госавтоинспекции Вячеслав Лопатников.
 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:40 0
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