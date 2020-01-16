В Туле автомобилистов штрафуют за парковку на газоне

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В Туле сотрудники управления по административно-техническому надзору штрафуют автомобилистов за парковку на газоне. 15 января были составлены первые 14 протоколов об административных правонарушениях, которые будут переданы в комиссии для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, на четвертом заседании Тульской облдумы, которое состоялось 28 ноября 2019 года, был принят закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области». Подробнее здесь.

Действующая редакция дополнилась статьей 8.15, предусматривающей административную ответственность за размещение автомобилей на озелененных территориях, расположенных в границах населенных пунктов, и детских площадках. Штраф за такое правонарушение — 2000 рублей.

Согласно Правилам благоустройства территории МО города Тула, газон — участок земли с травяным покровом, прилегающий к различным видам покрытий и/или огороженный бордюрным камнем.