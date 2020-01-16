новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 17 января: без осадков, до пяти градусов тепла

Погода в Туле 17 января: без осадков, до пяти градусов тепла

Синоптики обещают умеренный западный ветер, давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью снег с дождем, днем – без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от нуля до +5 градусов. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тульской областипрогноз погодыпогода в Туле
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Скока выпил — всё моё»: в Туле возле «Рио» пьяный водитель опрокинулся на легковушке
«Скока выпил — всё моё»: в Туле возле «Рио» пьяный водитель опрокинулся на легковушке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.