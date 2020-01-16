Погода в Туле 17 января: без осадков, до пяти градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью снег с дождем, днем – без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от нуля до +5 градусов. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.