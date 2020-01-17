В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

17 января на ул. Советской в Ясногорске Тульской области произошел серьезный пожар на территории хлебоприемного пункта. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 4.55.



Как сообщили корреспонденту Myslo в МЧС региона, первый из семи направленных пожарных расчетов прибыл на место происшествия всего через минуту. К этом моменту кровля здания горела на площади в 500 квадратных метров.

«К тушению привлечено 32 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 7 единиц техники. В 6.27 огонь удалось локализовать. По состоянию на 7.30 — ликвидация открытого горения», — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

Причину пожара и размер причиненного ущерба предстоит установить специалистам.