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В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна

Первые сообщения о пожаре начали поступать около пяти часов утра.

17 января на ул. Советской в Ясногорске Тульской области произошел серьезный пожар на территории хлебоприемного пункта. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 4.55.

Как сообщили корреспонденту Myslo в МЧС региона, первый из семи направленных пожарных расчетов прибыл на место происшествия всего через минуту. К этом моменту кровля здания горела на площади в 500 квадратных метров.

«К тушению привлечено 32 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 7 единиц техники. В 6.27 огонь удалось локализовать. По состоянию на 7.30 — ликвидация открытого горения», — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

Причину пожара и размер причиненного ущерба предстоит установить специалистам.

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В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна, Фото: 1
В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна, Фото: 2
В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна, Фото: 3
В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна, Фото: 4
В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна, Фото: 5
В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна, Фото: 6
В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна, Фото: 7
В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна, Фото: 8
В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна, Фото: 9
В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна, Фото: 10
В Ясногорске загорелся склад для хранения зерна, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков
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