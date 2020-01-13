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Прокурор Тульской области Роман Прасков позавтракал с журналистами
Фото Александра Колесника

Прокурор Тульской области Роман Прасков позавтракал с журналистами

Мероприятие было приурочено ко Дню российской печати.

В прокуратуре Тульской области состоялся пресс-завтрак с представителями СМИ. Прокурор области Роман Прасков отметил, что надзорное ведомство открыто к диалогу с журналистским сообществом. За чашкой чая прокурор обсудил с журналистами вопросы реализации надзорных функций прокуратуры в сфере социальной защиты, ЖКХ, правопорядка, детского травматизма.

Роман Прасков поблагодарил журналистов за активное сотрудничество с надзорным ведомством и неравнодушную позицию, отметил, что по многим публикациям незамедлительно инициируется проведение прокурорских проверок.

За прошлый год было проведено 438 таких мероприятий. По результатам проверок внесено 104 представления, 72 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено 4 предостережения, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, предъявлено в суд 13 исковых заявлений.

В конце встречи Роман Прасков вручил тульским журналистам благодарственные письма.

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вчера, в 21:43 0
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