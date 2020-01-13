Жители Выглядовки пожаловались Алексею Дюмину на отсутствие газа в домах

Более пяти лет назад они собрали деньги на разработку проекта, но газификация до сих пор не проведена.

На оперативном совещании губернатор рассмотрел обращения граждан. Жители деревни Выглядовка Дубенского района попросили помочь провести в деревню газ – более пяти лет назад они собрали деньги на разработку проекта, но газа в домах до сих пор нет.

Глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов сообщил, что деревни Выглядовка и Дергаловка будут газифицированы до 1 ноября – проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, администрацией готовится проект технического задания.

Кроме того, жители пожаловались на отсутствие тротуара – деревни расположены вдоль трассы, людям приходится ходить по проезжей части. Руководитель областного минтранса Родион Дудник сообщил, что временная пешеходная дорожка будет благоустроена в ближайшее время, постоянная – до 1 мая.

Жители микрорайона Новоугольный города Донского написали об аварийном состоянии дома № 7 по улице Правды. В программу переселения дом не попал, поскольку был признан аварийным после 1 января 2017 года.



Глава администрации Донского Руслан Бутов сообщил, что дом был построен 1949 году. В нем проживают 14 человек, в том числе 1 ребенок. Совместно с областным минстроем городские чиновники провели обследование – выяснилось, что состояние дома не является критичным. Ремонта требует кровля, она будет восстановлена до 1 сентября. Позже дом включат в перечень критичных аварийных домов, которые будут расселены за счёт средств регионального бюджета.