новости
новости
Регистрация
Жители Выглядовки пожаловались Алексею Дюмину на отсутствие газа в домах

Жители Выглядовки пожаловались Алексею Дюмину на отсутствие газа в домах

Более пяти лет назад они собрали деньги на разработку проекта, но газификация до сих пор не проведена.

На оперативном совещании губернатор рассмотрел обращения граждан. Жители деревни Выглядовка Дубенского района попросили помочь провести в деревню газ – более пяти лет назад они собрали деньги на разработку проекта, но газа в домах до сих пор нет.

Глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов сообщил, что деревни Выглядовка и Дергаловка будут газифицированы до 1 ноября – проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, администрацией готовится проект технического задания. 

Кроме того, жители пожаловались на отсутствие тротуара – деревни расположены вдоль трассы, людям приходится ходить по проезжей части. Руководитель областного минтранса Родион Дудник сообщил, что временная пешеходная дорожка будет благоустроена в ближайшее время, постоянная – до 1 мая. 

Жители микрорайона Новоугольный города Донского написали об аварийном состоянии дома № 7 по улице Правды. В программу переселения дом не попал, поскольку был признан аварийным после 1 января 2017 года.

Глава администрации Донского Руслан Бутов сообщил, что дом был построен 1949 году. В нем проживают 14 человек, в том числе 1 ребенок. Совместно с областным минстроем городские чиновники провели обследование – выяснилось, что состояние дома не является критичным. Ремонта требует кровля, она будет восстановлена до 1 сентября. Позже дом включат в перечень критичных аварийных домов, которые будут расселены за счёт средств регионального бюджета.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
обращения гражданоперативное совещание в правительствеправительство Тульской областипоручение Алексея Дюмина
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На солёненькое потянуло: жительница Заречья украла у соседки банки с помидорами
На солёненькое потянуло: жительница Заречья украла у соседки банки с помидорами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.