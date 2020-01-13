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Где в Туле отключат электроэнергию 14 января

Где в Туле отключат электроэнергию 14 января

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Первомайская, 9,
  • ул. Ф. Энгельса, 133, 135, 137,
  • пр-т Ленина, 64, 66, 62,
  • ул. Бундурина, 56, 40, 60,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • ул. С. Перовской, 37, 38-а,
  • пр-д Верхний,
  • ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
  • пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
  • пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а,
  • ул. Мира, 18-26 (чётн.),
  • пер. Гусеничный, 3-22,
  • ул. Белкина, 9, 15, 21,
  • пер. Стандартный, 3, 5, 9,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-148 (чётн.), 19-65 (нечётн.),
  • 1-й Горельский пр-д,
  • 4-й Горельский пр-д,
  • ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • п. Восточный, 1-65, 25-а, 23-г, 4-а, 27-а, 29-б, 32-в, 23-в, 23-б,
  • п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
  • ул. Челюскинцев, 2-11,
  • ул. Лазо, 20,
  • ул. Центральная, 1-40,
  • ул. Набережная, 1-14,
  • ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 6-а, 2-б, 2-18 (чётн.),
  • д. Зимаровка.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:48 +3
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