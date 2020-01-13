К 9 Мая в Тульской области появятся новые памятники

На этом месте установят памятник героям-энергетикам.

Об этом на оперативном совещании рассказала министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

На оперативном совещании, которое проводит губернатор Алексей Дюмин с членами правительства Тульской области, говорили об увековечивании памяти погибших в Великой Отечественной войне.

В 2020 году в регионе планируется установка новых воинских монументов. Так, в Туле на Щекинском шоссе появится масштабный мемориальный комплекс, посвященный энергетикам-фронтовикам. Кстати, работы по благоустройству территории уже начались

Недалеко от Тулы появится мемориальный сквер с монументом в честь экипажа танка Т-34. В Узловой будет отремонтировано здание железнодорожного вокзала с музеем и комплексом героям-освободителям.

А в парке «Патриот» откроют мемориальный комплекс «Бронепоезд № 16».