На этом месте установят памятник героям-энергетикам.
К 9 Мая в Тульской области появятся новые памятники
Об этом на оперативном совещании рассказала министр культуры региона Татьяна Рыбкина.
На оперативном совещании, которое проводит губернатор Алексей Дюмин с членами правительства Тульской области, говорили об увековечивании памяти погибших в Великой Отечественной войне.
В 2020 году в регионе планируется установка новых воинских монументов. Так, в Туле на Щекинском шоссе появится масштабный мемориальный комплекс, посвященный энергетикам-фронтовикам. Кстати, работы по благоустройству территории уже начались.
Недалеко от Тулы появится мемориальный сквер с монументом в честь экипажа танка Т-34. В Узловой будет отремонтировано здание железнодорожного вокзала с музеем и комплексом героям-освободителям.
А в парке «Патриот» откроют мемориальный комплекс «Бронепоезд № 16».
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