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В Туле сносят незаконные постройки для установки мемориала героям-энергетикам
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле сносят незаконные постройки для установки мемориала героям-энергетикам

Работы проводят возле Щекинского шоссе.

В Туле возле Щекинского шоссе расчищают территорию для будущего мемориала героям-энергетикам. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня там снесли незаконные строения.

Место будущего сквера планируется очистить от строительного мусора, вырубить поросль и покрасить фасады прилегающих домов. Работы организованы силами главного управления по Центральному территориальному округу.

Напомним, что на Щекинском шоссе в память о героях-энергетиках, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали жизнедеятельность предприятий страны, будет обустроен новый мемориальный комплекс со сквером.

В администрации Тулы создана городская рабочая группа, которая отвечает за приведение в порядок территории, прилегающей к будущему мемориальному комплексу. Определен и составлен первоочередной план мероприятий. Воплощать проект будут в тесной взаимосвязи с ПАО «Россети».

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