новости
новости
Регистрация
В Туле водитель автобуса набросился на неадекватную пассажирку
Фото: стоп-кадр видео

В Туле водитель автобуса набросился на неадекватную пассажирку

По словам очевидцев, женщина пыталась проехать бесплатно, а после отказа начала сыпать проклятьями.

Очевидцы опубликовали в группе Тула Life видео с инцидентом, который произошел несколько дней назад на одном из, предположительно, тульских муниципальных автобусных маршрутов.
 
Из описания к ролику следует, что женщина хотела проехать бесплатно, но получила отказ. Это ее взбесило, после чего она попыталась пролезть к водителю через окошко для оплаты билетов и делала попытки схватиться за руль. Кроме этого неадекватная пассажирка угрожала водителю, а также сыпала оскорблениями в адрес его семьи.
 

Услышав проклятия в адрес своих детей, водитель не выдержал и побежал за женщиной, которая, жутко голося, бросилась наутек. На кадрах видно, как водитель хватает несостоявшуюся пассажирку за руки, а затем оба исчезают из поля зрения камеры снимающего видео.
 
После этого на происходящее отреагировал один из пассажиров, который призвал водителя успокоиться и ехать дальше. Несколько раз крикнув «Убью!», водитель начал возвращаться к себе в кабину, после чего запись прерывается.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, инцидент произошел 9 января этого года. Сейчас «Тулагорэлектротранс» проводит по факту видеоролика служебную проверку.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:43 +10
Другие статьи по темам
Событие
дракаконфликтконфликт в транспортепроисшествияочевидец
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

К 9 Мая в Тульской области появятся новые памятники
К 9 Мая в Тульской области появятся новые памятники
Туляк пытался расплатиться в супермаркете поддельной пятитысячной купюрой
Туляк пытался расплатиться в супермаркете поддельной пятитысячной купюрой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.