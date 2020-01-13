В Туле водитель автобуса набросился на неадекватную пассажирку

Фото: стоп-кадр видео

По словам очевидцев, женщина пыталась проехать бесплатно, а после отказа начала сыпать проклятьями.

Очевидцы опубликовали в группе Тула Life видео с инцидентом, который произошел несколько дней назад на одном из, предположительно, тульских муниципальных автобусных маршрутов.

Из описания к ролику следует, что женщина хотела проехать бесплатно, но получила отказ. Это ее взбесило, после чего она попыталась пролезть к водителю через окошко для оплаты билетов и делала попытки схватиться за руль. Кроме этого неадекватная пассажирка угрожала водителю, а также сыпала оскорблениями в адрес его семьи.

Услышав проклятия в адрес своих детей, водитель не выдержал и побежал за женщиной, которая, жутко голося, бросилась наутек. На кадрах видно, как водитель хватает несостоявшуюся пассажирку за руки, а затем оба исчезают из поля зрения камеры снимающего видео.

После этого на происходящее отреагировал один из пассажиров, который призвал водителя успокоиться и ехать дальше. Несколько раз крикнув «Убью!», водитель начал возвращаться к себе в кабину, после чего запись прерывается.

По имеющейся на настоящий момент информации, инцидент произошел 9 января этого года. Сейчас «Тулагорэлектротранс» проводит по факту видеоролика служебную проверку.