Продавец или покупатель: кто должен делать межевание

Межевание земельного участка, подтвержденное внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, является обязательным условием при заключении сделки с объектом недвижимости, в том числе купли-продажи, дарении или передаче в долгосрочную аренду.

«Заказчиком межевания, то есть выполнения кадастровых работ в отношении земельного участка, может быть любое заинтересованное лицо. То есть, заказчиком кадастровых работ может быть и продавец, и покупатель, и даже сосед земельного участка», — рассказали специалисты Кадастровой палаты по Тульской области.

Таким образом, закон не ограничивает физических и юридических лиц быть заказчиками кадастровых работ (межевания), однако согласовывать межевой план и подавать его в орган кадастрового учета уполномочен именно собственник (если иное не предусмотрено законодательством).

Исполнителем работ по межеванию может быть только кадастровый инженер. Выбрать подходящего специалиста поможет регулярно обновляемый рейтинг кадастровых инженеров, размещенный в сервисе портала Росреестра «Реестр кадастровых инженеров».