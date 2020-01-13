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Продавец или покупатель: кто должен делать межевание

Продавец или покупатель: кто должен делать межевание

Рассказывают специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Тульской области.

Межевание земельного участка, подтвержденное внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, является обязательным условием при заключении сделки с объектом недвижимости, в том числе купли-продажи, дарении или передаче в долгосрочную аренду.

«Заказчиком межевания, то есть выполнения кадастровых работ в отношении земельного участка, может быть любое заинтересованное лицо. То есть, заказчиком кадастровых работ может быть и продавец, и покупатель, и даже сосед земельного участка», — рассказали специалисты Кадастровой палаты по Тульской области.

Таким образом, закон не ограничивает физических и юридических лиц быть заказчиками кадастровых работ (межевания), однако согласовывать межевой план и подавать его в орган кадастрового учета уполномочен именно собственник (если иное не предусмотрено законодательством).

Исполнителем работ по межеванию может быть только кадастровый инженер. Выбрать подходящего специалиста поможет регулярно обновляемый рейтинг кадастровых инженеров, размещенный в сервисе портала Росреестра «Реестр кадастровых инженеров».

Если вам необходимо быстро и качественно подготовить документы для сделки, специалисты Кадастровой палаты по Тульской области, имеющие большой опыт работы, помогут в данном вопросе, оказав консультационную услугу. Подробности по телефону: 8 (4872) 77-33-17, доб. 2270.

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