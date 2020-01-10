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В тульском онкодиспансере починили аппарат лучевой терапии

В тульском онкодиспансере починили аппарат лучевой терапии

Проведение необходимых процедур возобновилось с 10 января.

В конце декабря в тульском онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии – в рамках диагностики был выявлен дефект, не позволяющий оборудованию работать в безопасном режиме.

Технические специалисты приступили к ремонту 28 декабря, все пациенты направлялись в федеральные клиники или отделение онкодиспансера, расположенное в Новомосковске.

Как сообщила Myslo и. о. главврача учреждения Лениза Дивногорцева, проведение лучевой терапии в Тульском областном онкологическом диспансере было возобновлено во второй половине дня 10 января:

«Врачи диспансера связываются с пациентами и приглашают их для продолжения курса лечения. В первую очередь это пациенты, которые находятся на лечении в радиологических отделениях онкологического диспансера и те, кто получает лучевую терапию в предоперационном плане. Чтобы избежать длительного ожидания, пациенты приглашаются индивидуально, по времени. Пациенты, ожидающие начала терапии, будут приглашены дополнительно, в соответствии со сроком, установленным клиническими рекомендациями».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:25 +4
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