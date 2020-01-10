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Туляка задержали за подкуп пристава трёхлетней давности

Туляка задержали за подкуп пристава трёхлетней давности

В апреле 2017 года мужчина передал 100 тысяч рублей судебному приставу за снятие ограничений с принадлежащих ему транспортных средств.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в значительном размере».

Как сообщает пресс-служба ведомства, 12 апреля 2017 года 52-летний туляк подкупил судебного пристава-исполнителя – за 100 тысяч рублей тот должен был снять регистрационные ограничения с принадлежащих взяткодателю транспортных средств. Судебный пристав также находится под следствием.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:02 +2
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