В Тульском онкодиспансере сломался аппарат лучевой терапии

Во время диагностики оборудования был выявлен дефект. К ремонту приступят 28 декабря.

На этой неделе аппарат лучевой терапии, находящийся в Тульском областном онкологическом диспансере, прошёл диагностику. В рамках неё был выявлен дефект, который не позволяет оборудованию работать в безопасном режиме.

Как сообщило Myslo руководство медучреждения, технические специалисты обслуживающей компании вызваны, приступят к работе 28 декабря. Все пациенты, которым необходимо продолжать лучевую терапию, направляются в федеральные клиники или в новомосковское отделение онкодиспансера.