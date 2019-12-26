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В Тульском онкодиспансере сломался аппарат лучевой терапии

В Тульском онкодиспансере сломался аппарат лучевой терапии

Во время диагностики оборудования был выявлен дефект. К ремонту приступят 28 декабря.

На этой неделе аппарат лучевой терапии, находящийся в Тульском областном онкологическом диспансере, прошёл диагностику. В рамках неё был выявлен дефект, который не позволяет оборудованию работать в безопасном режиме.

Как сообщило Myslo руководство медучреждения, технические специалисты обслуживающей компании вызваны, приступят к работе 28 декабря. Все пациенты, которым необходимо продолжать лучевую терапию, направляются в федеральные клиники или в новомосковское отделение онкодиспансера.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:32 0
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