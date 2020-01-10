На улице Менделеевской в Туле сгорела иномарка

На улице Менделеевской, на парковке ГТРК «Тула», загорелся автомобиль Hyundai Matrix. На место оперативно прибыл пожарный расчёт, сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность движения на этом участке.

На момент публикации пожарным удалось потушить огонь, не допустив его распространения на другие автомобили.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание, произошедшее в задней части автомобиля. Никто не пострадал.

UPD: Публикация дополнена в 18.45.