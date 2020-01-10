Сегодня ночью туляки могут увидеть первое в году лунное затмение

В ночь на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны.

Об этом сообщает Московский планетарий.

Астрономическое явление будет продолжаться четыре часа четыре минуты — с 20.08 мск до 00.12 мск. Момент максимальной фазы, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень, наступит в 22.10 по московскому времени.

При условии благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое потемнение нижнего края лунного диска.

Затмение будет видно и в условиях освещенных улиц, необходимости выезжать подальше от городских огней нет. Главное, чтобы была безоблачная погода и открытая местность. Наблюдать затмение можно невооруженным глазом.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и «полутень», в которую и будет заходить Луна четыре раза в течение 2020 года. Такие лунные затмения называются полутеневыми, Луна зайдет лишь в полутень Земли и «не покраснеет».