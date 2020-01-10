новости
новости
Регистрация
Сегодня ночью туляки могут увидеть первое в году лунное затмение

Сегодня ночью туляки могут увидеть первое в году лунное затмение

В ночь на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны.

Об этом сообщает Московский планетарий.

Астрономическое явление будет продолжаться четыре часа четыре минуты — с 20.08 мск до 00.12 мск. Момент максимальной фазы, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень, наступит в 22.10 по московскому времени.

При условии благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое потемнение нижнего края лунного диска.

Затмение будет видно и в условиях освещенных улиц, необходимости выезжать подальше от городских огней нет. Главное, чтобы была безоблачная погода и открытая местность. Наблюдать затмение можно невооруженным глазом.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и «полутень», в которую и будет заходить Луна четыре раза в течение 2020 года. Такие лунные затмения называются полутеневыми, Луна зайдет лишь в полутень Земли и «не покраснеет».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:00 +7
Другие статьи по темам
Событие
затмениеЛуна
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сирийского шейха, который ведет Путину лошадь, обокрали в Тульской области
Сирийского шейха, который ведет Путину лошадь, обокрали в Тульской области
11 января Тулу завалит снегом
11 января Тулу завалит снегом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.