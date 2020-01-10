11 января Тулу завалит снегом

В центр Европейской России направляется циклон, который 11 января определит погоду на большей части Центрального Федерального округа. В регионах ЦФО, в том числе и в Тульской области, прогнозируются снегопады, местами сильные, метели при порывах ветра 12−17 м/с, в отдельных районах гололёдные явления. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



По данным Гисметео, температура воздуха в регионе опустится до −3…−1°С. Снег будет идти весь день, по прогнозам, выпадет до 7,8 мм осадков.

В воскресенье же снег прекратится, а вот температура воздуха еще больше опустится: ночью до −9…−11°С.