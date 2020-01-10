новости
новости
Регистрация
11 января Тулу завалит снегом

11 января Тулу завалит снегом

Такой прогноз дают синоптики.

В центр Европейской России направляется циклон, который 11 января определит погоду на большей части Центрального Федерального округа. В регионах ЦФО, в том числе и в Тульской области, прогнозируются снегопады, местами сильные, метели при порывах ветра 12−17 м/с, в отдельных районах гололёдные явления. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным Гисметео, температура воздуха в регионе опустится до −3…−1°С. Снег будет идти весь день, по прогнозам, выпадет до 7,8 мм осадков.

В воскресенье же снег прекратится, а вот температура воздуха еще больше опустится: ночью до −9…−11°С.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:32 +11
Другие статьи по темам
Событие
погодаснегГидрометцентр России
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сегодня ночью туляки могут увидеть первое в году лунное затмение
Сегодня ночью туляки могут увидеть первое в году лунное затмение
Дом-мост из Тульской области вошел в десятку самых необычных в мире
Дом-мост из Тульской области вошел в десятку самых необычных в мире
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.