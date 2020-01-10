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Сирийского шейха, который ведет Путину лошадь, обокрали в Тульской области
Фото: https://www.facebook.com/infosazzam.

Сирийского шейха, который ведет Путину лошадь, обокрали в Тульской области

Происшествие случилось в Веневском районе.

Сирийского шейха Аднана Аззама обокрали в Тульской области. В одном из придорожных кафе в Веневском районе у мужчины украли крупную сумму — около 4000 долларов.

Как рассказал Myslo информированный источник, полиция задержала вора спустя короткий промежуток времени. К слову, преступником оказался житель не нашего региона.

 

Аднан Аззам — журналист и путешественник. В апреле 2019 года он выдвинулся из Сирии в Москву, чтобы подарить Президенту России арабского скакуна про имени Звезда Путина. Животное когда-то попало в плен к террористам, но выжило. Как пишут СМИ, таким подарком шейх намерен отблагодарить российский народ за поддержку сирийского народа.

В день Аднан преодолевает от 30 до 60 км, делая привалы каждые два-три часа. А сопровождает путешественника и подарок микроавтобус с сеном.

Шейх планировал прибыть в Москву к 15 января, но из-за происшествия в Тульской области теперь неясно, успеет ли он к намеченной дате. По нашей информации, Аднан пока остается в нашем регионе.

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