Плавская библиотека просит помощи

К читателям обратилась Оксана Федосеева, директор городской библиотеки города Плавска:

«Наша библиотека в этом году отметила 120 лет со дня открытия. Находится она в красивом старинном здании в центре города. Библиотека является любимым местом встреч плавчан с местными и тульскими писателями, поэтами, краеведами. В библиотеке проводится множество совместных мероприятий с детскими садами и школами. Все желающие могут посетить литературные вечера, экскурсии, презентации книг, краеведческие чтения, встретиться с ветеранами войны, труда, почетными жителями города и района.

К сожалению, в последние годы поступлений новых книг очень мало, а фонд библиотеки находится в ужасном состоянии. Сотрудники библиотеки на собственные деньги по мере возможности приобретают книжные новинки, на которые сразу появляется очередь для прочтения. Также фонд пополняется книгами от местного населения, но в основном это книги 70-80-90гг. издания.

Наши маленькие читатели хотели бы прочитать современные книги с яркими картинками, а в фонде только книги, которые помнят руки еще их родителей и даже бабушек и дедушек. Будем благодарны всем, кто сможет оказать нам помощь в комплектовании фонда.

Очень нуждаемся в книгах по школьной программе для начальной и средней школы, подростки спрашивают современное фэнтези, взрослое население интересуют книжные новинки и современные авторы.

Мы будем рады любой литературе, так как главное в нашей работе, чтобы каждый читатель нашел книгу по душе и ушел из библиотеки не с пустыми руками».

Если вы хотите помочь библиотеке, книги можно выслать по адресу:

301470 Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, 62.

Получатель Федосеева Оксана Яновна.

Сотрудники библиотеки и читатели будут благодарны всем, кто откликнется на их просьбу.