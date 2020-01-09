В Куркино при взрыве петарды ребенок получил серьезную травму руки

На брифинге по итогам работы экстренных служб в период новогодних каникул в Тульской области министр здравоохранения Алексей Эрк рассказал, что с 31 декабря по 8 января включительно в травмпункты региона обратились 2028 взрослых и 252 ребенка.

Так, в Куркино 11-летний мальчик получил серьезную травму кисти при использовании петард. Как сообщил министр, ребенок прооперирован врачами Ваныкинской больницы, ногтевая фаланга одного пальца ампутирована.

Врачи провели несколько операций на кисти, старались сохранить кисть и ее функции. Сейчас состояние мальчика стабильное, средней тяжести. Пока давать какие-либо прогнозы о восстановлении функций кисти рано, но динамика хорошая.