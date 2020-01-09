новости
новости
Регистрация
В Куркино при взрыве петарды ребенок получил серьезную травму руки

В Куркино при взрыве петарды ребенок получил серьезную травму руки

Ногтевую фалангу одного пальца ампутировали.

На брифинге по итогам работы экстренных служб в период новогодних каникул в Тульской области министр здравоохранения Алексей Эрк рассказал, что с 31 декабря по 8 января включительно в травмпункты региона обратились 2028 взрослых и 252 ребенка.

Так, в Куркино 11-летний мальчик получил серьезную травму кисти при использовании петард. Как сообщил министр, ребенок прооперирован врачами Ваныкинской больницы, ногтевая фаланга одного пальца ампутирована.
 
Врачи провели несколько операций на кисти, старались сохранить кисть и ее функции. Сейчас состояние мальчика стабильное, средней тяжести. Пока давать какие-либо прогнозы о восстановлении функций кисти рано, но динамика хорошая.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:12 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаКуркино
Прочее
петардавзрыв петардыпострадал ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области с начала 2020 года родились 52 ребенка
В Тульской области с начала 2020 года родились 52 ребенка
Плавская библиотека просит помощи
Плавская библиотека просит помощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.