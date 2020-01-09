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В Тульской области полиция изъяла у дилеров 8 кг наркотиков
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

В Тульской области полиция изъяла у дилеров 8 кг наркотиков

Сотрудников, которые выявили, задержали и расследуют уголовное дело, наградят денежными премиями.

Региональная полиция задержала четырех жителей области, которые подозреваются в сбыте наркотиков. По оперативной информации подозреваемые арендовали в Новомосковске гараж, который использовали для хранения и фасовки синтетического наркотического вещества. В дальнейшем все это реализовывалось с помощью так называемых «закладок».
 
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области взяли подозреваемых в момент реализации ими очередного этапа преступленного умысла по размещению наркотических закладок в Новомосковске.
 
«Мужчины, возраст которых от 21 до 25 лет, доставлены в отдел МВД для разбирательства. При осмотре арендованного ими гаража, в присутствии понятых, полицейские обнаружили две спортивных сумки. Они обе оказались целиком заполнены свёртками с наркотиками. В общей сложности в гараже хранилось 2 тысячи 408 упаковок с веществом, похожим на наркотическое», — сообщает пресс-служба региональной полиции.
 
Проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области исследование подтвердило, что подозреваемые хранили сильнодействующие синтетические наркотики различных наименований. В общей сложности из оборота изъято почти 8 кг запрещенных веществ, трафареты для нанесения надписей рекламы интернет-магазина, а также приспособления для взвешивания и фасовки.
 
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30., п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Начальником УМВД России по Тульской области Сергеем Галкиным принято решение наградить денежными премиями сотрудников органов внутренних дел, которые выявили и задержали подозреваемых, а также расследующих уголовное дело.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:59 +2
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