В Тульской области полиция изъяла у дилеров 8 кг наркотиков

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Региональная полиция задержала четырех жителей области, которые подозреваются в сбыте наркотиков. По оперативной информации подозреваемые арендовали в Новомосковске гараж, который использовали для хранения и фасовки синтетического наркотического вещества. В дальнейшем все это реализовывалось с помощью так называемых «закладок».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области взяли подозреваемых в момент реализации ими очередного этапа преступленного умысла по размещению наркотических закладок в Новомосковске.

«Мужчины, возраст которых от 21 до 25 лет, доставлены в отдел МВД для разбирательства. При осмотре арендованного ими гаража, в присутствии понятых, полицейские обнаружили две спортивных сумки. Они обе оказались целиком заполнены свёртками с наркотиками. В общей сложности в гараже хранилось 2 тысячи 408 упаковок с веществом, похожим на наркотическое», — сообщает пресс-служба региональной полиции.

Проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области исследование подтвердило, что подозреваемые хранили сильнодействующие синтетические наркотики различных наименований. В общей сложности из оборота изъято почти 8 кг запрещенных веществ, трафареты для нанесения надписей рекламы интернет-магазина, а также приспособления для взвешивания и фасовки.