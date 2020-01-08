В Туле подвели итоги фестиваля креативных ёлок

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Награждение победителей состоялось во время торжественного закрытия праздничных мероприятий.

В конце декабря на улице Металлистов стартовал фестиваль креативных ёлок. Свои проекты представили Городской концертный зал, детские школы искусств, ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», музей-заповедник «Куликово поле», ГУ ТО «Тульские парки» и другие организации Тулы.

Накануне были подведены итоги онлайн-голосования, проходившего на сайте городской администрации. 23900 голосов туляки отдали за креативную новогоднюю елку ОАО «РЖД», а всего в голосовании приняли участие более 49000 человек.

Первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин вручил заместителю начальника Московской железной дороги по Тульскому региону Александру Потапенко главный приз – тульский самовар. Остальные участники получили грамоты и памятные подарки.